Yuman e Matteo Romano ospiti a “Oggi è un altro giorno”: «Il significato delle nostra canzoni a Sanremo 2022»

Yuman e Matteo Romano ospiti a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. I due cantanti parteciperanno a Sanremo 2022, Yuman si esibirà nella prima serata, mentre Matteo sarà protagonista della seconda.

I cantanti Yuman e Matteo Romano ospiti a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Yuman si esibirà stasera: “La canzone “Ora e qui” – ha raccontato - rispecchia appieno il mio modo di vivere. Parla del carpe diem, soprattutto in riferimento alla felicità. Cogliere l’attimo e vivere il momento, senza preoccuparsi troppo del futuro. Nasco a Roma da papà di Campoverde e mamma romana, prima della partenza mi hanno dato un grosso in bocca al lupo è prima di partire e un “daje” romano. Sono molto emozionati per la mia partecipazione, più di quanto lo sono io».

Matteo Romano, nato sui social, sarà sul palco nella seconda serata, ma l’emozione è già grande: «Sono partito dai social, da Tik Tok e ora farò vedere che so anche cantare. La canzone si chiama “Virale”, parla di un sentimento: per quanto ci siano alti e bassi all’interno della relazione, l'amore non riesce ad uscirti dalla testa, diventa virale. Io ora sono innamorato e sono felice, ma bisogna imparare a stare bene da soli. Canto domani ma sto vivendo le emozioni in maniera molto forte. Un anno fa partivo dai social e oggi sono qui».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 18:15

