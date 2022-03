Yari Carrisi a "Oggi è un altro giorno" ospite di Serena Bortone: chi è il figlio di Al Bano e Romina

Yari Carrisi ospite di “Oggi è un altro giorno”, il salotto pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone. Yari Carrisi, secondo figlio di Albano e Romina Power è nato a Cellino San Marco in Puglia il 21 aprile 1973, ed è il fratello di Ylenia, tragicamente scomparsa nel 1993 a New Orleans, Cristel e Romina Junior.

Soffri di glicemia alta? Mangia questi 10 alimenti

Yari Carrisi (Instagram)

Yari Carrisi a "Oggi è un altro giorno": chi è il figlio di Albano e Romina

Yari Carrisi dai genitori ha preso la passione per la musica, imparando a suonare la chitarra sin da piccolo. Ha partecipato alla stesura di alcuni testi delle canzoni del padre e di altri artisti noti come Jovanotti, oltre ad aver collaborato nel mondo del cinema con la composizione di colonne sonore. Yari ha mostrato anche, oltre al talento musicale, quello da imprenditorie con la produzione e la commercializzazione di vino dall’azienda di famiglia in Puglia.

Il fidanzamento in tv

In tv Yari ha partecipato al reality itinerante di casa Rai “Pechino Express“, nell’edizione del 2015, dove ha conosciuto e si è fidanzato con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Naike è rimasta incinta e ha dovuto abbandonare il programma ma, come rivelato a Domenica Live, ha poi subito un aborto spontaneo.

Dopo la fine della relazione con Naike per Yari si è parlato di un flirt mai confermato con Asia Argento e poi è stato lui stesso a presentare sul social la sua ultima fidanzata “accreditata”, la musicista Thea Crudi.

Yari Carrisi e Thea Crudi (Instagram)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA