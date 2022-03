Soffri di glicemia alta? Mangia questi 10 alimenti

La glicemia alta è un nemico contro cui molte persone si trovano a combattere. È importante fare in modo che non raggiunga livelli allarmanti come sanno bene coloro che soffrono di diabete. Un valido aiuto può venire dall’alimentazione. Fondamentale per chi segue una dieta preventiva e curativa per il diabete tipo 2 e per quello gestazionale è assumere molte fibre. Come? Ovviamente prediligendo cibi che le contengono, specie quelle che modulano l’assorbimento intestinale. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> SOLO QUESTO TIPO DI PASTA CONTROLLA LA GLICEMIA (E NON CI FA SENTIRE GONFI)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA