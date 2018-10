Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, quarant’anni di interviste. Un’amicizia particolare con Federico Fellini e Alberto Sordi. Quattro passioni: il cinema, la musica, il fumetto e la letteratura («su cui ho avuto la fortuna di lavorare»). Una raccolta fresca di stampa, edita da RaiLibri, che raccoglie i suoi aforismi, rime e disegni, dal titolo “Scritto a mano, pensato a piedi”.Perché questo titolo?«Sono quei pensieri che ti vengono mentre cammini. Che passano nella testa all’improvviso. Li ho sempre scritti di getto. Ora li metto su Instagram».Quindi Mollica è social?«La comunicazione sta cambiando. Ognuno può esprimere le sue idee e farsi conoscere. Gli artisti li usano per veicolare le loro opere. Jovanotti e Fiorello li utilizzano anche per dialogare e raggiungere più persone».Amarcord di 40 anni di interviste. Se dico Fellini…«Rispondo con un aforisma: “Quando ripenso al genio di Fellini tutti gli altri mi sembrano pulcini”».I ricordi più belli?«A lui piacevano i miei disegni. Quando ha compiuto 70 anni gli ho regalato degli schizzi con tutti i personaggi del Corriere dei Piccoli, dal signor Bonaventura a Genoveffa la racchia, che gli facevano gli auguri. Lui li amava. Una volta mi ha regalato tre raccolte della rivista dicendomi: “Se vuoi cercare i segreti del mio cinema li trovi lì dentro”».E Sordi?«Albertone mi ha regalato la sua amicizia. Ho raccolto tutte le sue canzoni perché Sordi è stato il primo vero cantante surrealista della canzone italiana. Jannacci lo considerava il suo padre putativo. Insieme loro due fecero una versione di Nonnetta strepitosa».Un aneddoto a cui è legato?«Una serata con Sordi e Little Tony. Due americani a Roma. Si finì cantando insieme. E Albertone mi disse: Little Tony è meglio di Elvis».Marcello Mastroianni?«Ironico ed elegante. Negli ultimi anni di vita Fellini fece un fumetto con Nino Manara. Io feci da tramite. Era il film che aveva nel cassetto e che non ha potuto mai girare, Viaggi a Tulum e quando lo vide Mastroianni disse: pensa che bello se tutti i film si facessero così».Passiamo a Sofia Loren.«Se la Gioconda avesse avuto il volto di Sofia ne avrebbe guadagnato la storia e la fantasia. La più grande di tutte, assieme ad Anna Magnani. Pensate al volto solare della Gioconda Loren. Perfino Leonardo avrebbe cambiato vita se avesse incontrato Sofia».Le interviste più divertenti?«Con Benigni e Fiorello, anche se l’unico che mi ha sempre regalato un pensiero originale è stato Celentano. Le interviste più belle e sentite invece sono quelle con Fellini e Camilleri».Quella che non ha mai fatto?«Bob Dylan. Non le ha volute più fare».Che ricordo ha di Nino Manfredi?«Voce bellissima. Persona simpatica, grande artista e un cantante nato. Il mio sogno mancato è vedere cantare assieme Nino e Albertone».E di Totò che diciamo?«Non l’ho mai incontrato. Ho lavorato 8 anni per ricercare le sue canzoni e le poesie raccolte in tre cofanetti. È morto nel ’67, troppo presto. Sono cresciuto con i suoi film che erano ipnotici. Sono pagine di letteratura cinematografica che non ti saziano perché ogni volta rileggi nuove sfumature. Totò poeta, filosofo, osservatore curioso: il Benedetto Croce del cinema italiano».