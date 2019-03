La figlia di Giuliano Gemma a Vieni da me, Creig Warwick: «Oggi ho visto il fantasma di tuo padre, ho un messaggio per te»

Ultimo aggiornamento: 15:45

«Mio padre mi manca». Si commuovefiglia del grande Giuliano asu Rai Uno. Ospite dinel giorno della festa del papà ricorda l'attore scomparso in un incidente nel 2013. Alla fine dell'intervista il sensitivo Creig Warwick ha sorpreso il pubblico e l'attrice mostrando il bigliettino che lo spirito di Giuliano Gemma avrebbe lasciato per la figlia.«Oggi ho visto tuo padre - ha spiegato in diretta Warwick - mi ha detto di prendere l'auto dieci minuti dopo. Se l'avessi prima sarei stato coinvolto in un incidente che è avvenuto questa mattina. Poi mi ha detto di dirti di non piangere perché lui sta bene ed è sempre con te. Siede sul divano davanti alla televisione». Il sensitivo ha a quel punto consegnato un bigliettino con delle parole in inglese e dei disegni., colte di sorpresa, hanno poi entrambe commentato. «Sul biglietto che ti darà in privato c'è un disegno e non ho mai visto Craig lasciare questo tipo di messaggi», ha dichiarato la Balivo. «Mio padre faceva così ovunque. Prendeva dei bigliettini e ci disegnava sempre. Grazie di tutto», ha concluso Vera Gemma sorridendo.ed è stato lanciato nel cinema grazie al genere western. «Tutte le bambine sono innamorate dei loro papà, ma io lo sono stata molto di più. Mio padre era bellissimo e io sono stata fortunata. Mi ha insegnato l'umiltà»