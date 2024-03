Verissimo, Claudia e Alessio (ex Uomini e Donne): «Siamo molto innamorati. Dobbiamo tanto a Maria De Filippi»

di Redazione web

Claudia Lenti e Alessio Pili Stella, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin alla quale hanno raccontato i propri sentimenti l'uno per l'altra. Nello studio di Verissimo, l'ormai ex dama e cavaliere hanno ripercorso tutto il loro percorso all'interno dello studio del dating show dove si sono incontrati per la prima volta, hanno discusso spesso e, poi, si sono innamorati e infine scelti.

L'intervista di Claudia e Alessio

L'intervista di coppia di Claudia Lenti e Alessio Pili Stella è cominciata con l'ex cavaliere che ha spiegato cosa l'abbia fatto innamorare della sua compagna: «Mi ha colpito subito la sua profondità d’animo. Io ero a Uomini e Donne da un anno e quando ho incontrato Claudia è stato una sorta di colpo di fulmine. Fisicamente mi ha colpito subito ma poi la sua persona mi ha conquistato. Il bacio, durante il ballo, ha dato decisamente il via al nostro “vero” rapporto perché, in quel momento, ci siamo avvicinati ancora di più. C’era tanta voglia di stare insieme e vicini. Eravamo davvero in una bolla e a Maria De Filippi dobbiamo davvero tanto».

Poi, Claudia ha aggiunto: «A me lui è piaciuto subito ma ho aspettato perché volevo fosse lui a fare il primo passo. Il momento più brutto è stato quando ci siamo allontanati e, grazie a Maria, poi, ci siamo riavvicinati».

I litigi di Claudia e Alessio

All'interno dello studio di Uomini e Donne, Claudia e Alessio hanno spesso litigato e lui ha spiegato: «Abbiamo litigato, più volte, a causa della gelosia per il passato perché il suo ex fidanzato le fece anche la proposta di matrimonio che lei rifiutò ma in un frangente, in particolare, mi sono sorti molti dubbi perché io ero andato a Lecce a trovarla e, fatalità, abbiamo incontrato lui.

