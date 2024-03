Marco D'Amore a Verissimo: «Ero una testa calda, poi ho trovato la mia strada. Ho fatto anche il babysitter»

Marco D'amore è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Durante la loro chiacchierata, l'attore che, in questi giorni, è al cinema con il film "Caracas", che dirige e che vede Toni Servillo protagonista, ha raccontato come sia nata la sua passione per la recitazione e di come questa gli abbia fatto prendere la strada giusta. L'attore, poi, ha raccontato il suo periodo milanese in cui, per mantenersi gli studi di teatro, ha svolto diversi lavoretti. Marco D'Amore ha anche ricevuto un messaggio da Servillo che diceva: «È incredibile la nostra storia: Marco ha cominciato a lavorare nella mia compagnia e, ora, siamo al cinema con lui che dirige me».