Domenica Live, Vera Gemma e il giovane fidanzato Jeda. Parla la sorella: «Non è vero che i genitori sono contrari»

A Domenica Live, si discute dell’Isola dei Famosi. Polemiche su Vera Gemma, 50 anni, per il comportamento in gioco ma anche per la sua relazione con il giovane Jeda, 22 anni, che sostiene la sua compagna a distanza.

A difendere la coppia è la sorella di Vera, Giuliana Gemma: «Mi piace molto come ragazzo. Mi ha detto di dire che non è vero che i suoi genitori sono contrari alla storia. Anzi. La mamma fa il tifo per Vera all'Isola dei Famosi».

E a chi avanza dubbi sulla sincerità dei sentimenti del giovane, guardando al cognome noto di Vera, Giuliana Gemma replica, senza alcun dubbio: «Jeda è talmente giovane che non ha visto i film di mio padre».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 19:18

