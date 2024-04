Unomattina estate, «Alessandro Greco conduttore, salta Andrea Perroni»

di Redazione web

Alessandro Greco sarebbe pronto a ritornare su Rai1 alla guida di uno dei programmi estivi più seguiti dal pubblico italiano: Unomattina estate che aprirà i battenti il prossimo 3 giugno. L'indiscrezione arriva da TvBlog che spiega che il conduttore avrebbe letteralmente sbaragliato la concorrenza, soprattutto quella di Andrea Perroni che, nei mesi scorsi, si vociferava avrebbe affiancato la conduttrice Greta Mauro.

Alessandro Greco tornerebbe quindi sul piccolo schermo dopo un inverno fortunato: nei mesi scorsi è stato uno dei grandi protagonisti di Tale e Quale Show edizione Sanremo.

Alessandro Greco a Unomattina

Unomattina estate avrebbe trovato il suo nuovo conduttore e cioè Alessandro Greco e a riportarlo è Tv Blog secondo cui la presenza di Andrea Perroni al timone del programma sarebbe saltata in extremis, infatti, l'infotainment mattutino comincerà tra qualche settimana.

Alessandro Greco si starebbe quindi preparando a tornare in televisione e sarebbe pronto per questa nuova avventura dopo le recenti esperienze con Dolce Quiz e Cook 40, programmi in onda su Rai2. I tanti fan del conduttore si chiedono se questa sua nuova avventura non sia il preludio anche per una nuova entusiasmente stagione autunnale.

Alessandro Greco in televisione

Alessandro Greco, nei mesi scorsi, ha partecipato a Tale e Quale Show edizione Sanremo, programma che ha vinto grazie alla sua interpretazione di Toto Cutugno. Proprio in quel frangente, i suoi fan su Twitter si erano complimentati per il suo talento e in tanti avevano scritto: «Uno come lui meriterebbe molto più spazio in tv» oppure «Un grande talento non considerato nel modo giusto»... che siano stati ascoltati?

