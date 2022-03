Ultima Fermata, Stefania e Giorgio vicini alla rottura: «Non voglio diventare il padre di Satana». La dichiarazione choc

Un'altra coppia che scoppia a Ultima Fermata, la nuova trasmisione tv di Simona Ventura. Stavolta tocca a Giorgio e Stefania, fidanzati da cinque anni: lei desidera fortemente un figlio, lui non ci pensa proprio. Ma le lancette dell'orologio corrono e la ragazza non ha più intenzione di assecondare il marito.

Decisive le parole di Giorgio che nel suo vagone si è confidato con le compagne di viaggio, spieando tutte le ragioni che lo fanno desistere dal diventare padre. «Fare l'amore con lei mi crea un blocco: sono terrorizzato di un futuro cambiamento fisico. Poi mai potrei assistere al parto, se no mi ricovero in una clinica di recupero».

A traumatizzare il concorrente una cena con amici insieme a un urlante bambino: «Tutta la sera così. Ho pensato subito: 'Non voglio diventare il padre di Satana'». «Come si fa a pensare a queste cose? Che superficialità. Siamo su due binari diversi» ha risposto in lacrime Stefania, che ascoltava la conversazione del marito senza essere vista.

«Mi ha fatto perdere solo tempo, basta. Lui non cambierà mai. Come fa una persona che ho sempre reputato sensibile e altruista, essere così. Mi dispiace dirlo, ma usciremo separati. Non voglio far passare altri dieci anni così con il rimorso di avere pensato solo a quello che vuole lui e non a quello che voglio io. Ho cercato di andargli incontro per anni e invece lui è un egoista, pensa solo a lui» ha detto rassegnata Stefania, decisa a fare il grande passo e ad abbandonare la trasmissione.

Ad aggiungere un altro tassello al puzzle ci pensa la sua migliore amica Giulia, che da Foggia è venuta a trovarla apposta con la figlia Rosy per mostrarle le gioie della maternità, prima con un giro alle giostre insieme alla piccola e poi in un negozio di abbigliamento per bambini.

«Mi piacerebbe tanto diventare mamma per insegnare a mio figlio i primi passi, le prime parole. Come facevi tu con Rosy» ammette Stefania. «Giorgio non è pronto a fare qualcosa per te» le dice Giulia, ricordandole come i suoi genitori le abbiano insegnato i valori fondanti della famiglia, a cui lei giustamente non è disposta a rinunciare.

«Lui ha bisogno di perdermi per capire» sentenzia Stefania, che alla fine della sua giornata con l'amica torna al suo vagone con un paio di scarpine da neonata di buon augurio: «Mettiamole qui, chissà».

