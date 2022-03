Morto Tom Parker della band The Wanted: aveva un cancro al cervello

Grave lutto per il mondo della musica: il cantante Tom Parker della band britannica-irlandese The Wanted è morto a soli 33 anni. Il frontman del gruppo ha lottato contro un cancro al cervello che l'ha consumato. Ancora una volta, si sente parlare di giovani decessi causati da questo terribile male. Ad annunciare il suo male è stato lo stesso cantautore che, pubblicamente aveva detto di essere in lotta contro un glioblastoma.

Leggi anche > Nina Moric, l'appello disperato per suo figlio Carlos: «È vittima del padre, vi prego salvatelo o sarà la sua fine». Poi la richiesta choc

Oltre ai componenti della band, Tom Parker lascia anche la moglie, due figli, Aurelia di 2 anni e Bohdi di uno.

Era il 2020 quando gli fu diagnosticato un tumore al cervello, proprio quando sua moglie era incinta del loro secondo bambino. Quando scoprì la presenza del cancro, Tom Parker era consapevole che qualcosa non andava. Nonostante ciò, non si aspettava di andare incontro a un problema del genere. «Non pensi mai che possa accadere proprio a te» aveva dichiarato il cantante dei The Wanted, morto a 33 anni. Anche la moglie Kesley conferma la grave perdita e condivide un commovente messaggio sui social. «Tom si è spento serenamente oggi, con tutta la sua famiglia al suo fianco» scrive la moglie Kesley sui social, commuovendo tutti. «Tom era il centro del nostro mondo e non riusciamo a immaginare la vita senza il suo sorriso contagioso e la sua energica presenza. […] Ha combattuto fino alla fine. Sarò per sempre orgogliosa di te».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA