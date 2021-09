Tim, i nuovi spot dopo la polemica sul «Porca Put*ena». Accanto a Oronzo Canà arriva Mancini

Archiviata la polemica scatenata dal Moige sulla battuta cult dell'allenatore nel pallone Oronzo Canà nello spot dell'offerta per l'offerta «Calcio e Sport» di Tim Vision, in vista delle partite di qualificazione della Nazionale ai Mondiali di Qatar 2022, arrivano i nuovi spot. Cambia il tormentone, che prima conteneva l'esclamazione «porca put*ena», ieri andata regolarmente in onda nonostante il polverone: l'accento è ora sulla parola «lapalissianamente».

TIM fa scendere in campo al fianco di Lino Banfi un testimonial d'eccezione: Roberto Mancini, CT dell'Italia. Il racconto si apre con i due Mister che parlano al telefono mentre guardano il calcio in TV: Canà non può fare a meno di elargire alcuni preziosi consigli tattici a Mancini che vorrebbe invece solo godersi lo spettacolo e, nel suo stile impeccabile, cerca di smorzare l’entusiasmo dell’altro allenatore. La musica è «Questa è TIM», cantata da Mina.

I nuovi spot, come ha precisato la stessa TIM in una nota, rientrano in una programmazione già pianificata lo scorso luglio, e nulla hanno a che fare con le polemiche sollevate dal Moige. Anzi, l'azienda ha ribadito che «non risulta nessun provvedimento del Giurì dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria o del Comitato Media e Minori e che pertanto non vi è stata nessuna censura. La diffusione degli spot previsti a supporto dell'offerta calcio sta proseguendo secondo quanto pianificato lo scorso luglio».

La campagna con i nuovi video sarà trasmessa, a partire da oggi, in occasione della partita della Nazionale contro la Bulgaria per la qualificazione ai Mondiali 2022 e andrà in onda sulle principali emittenti televisive nazionali nei formati 20” e 15” e sui canali digital, social, stampa e affissioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021

