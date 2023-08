Tiberio Timperi: «Staccare la spina non il cervello». Un hater: un po’ scontato. Il giornalista risponde così

di Redazione Web

«Staccare la spina. Non il cervello». Sono queste le parole che Tiberio Timperi ha scritto a corredo di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram con l'obiettivo di descrivere questi ultimi giorni per lui di relax in piscina. Una frase che ha attirato particolarmente la curiosità di un follower che non ci ha pensato due volte a lasciare un commento a corredo del post pubblicato dal giornalista. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Tiberio Timperi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram mentre è in piscina a leggere il libro di Paolo Crepet, intitolato "Prendetevi la luna.

E Tiberio Timperi ha voluto condividere questo momento di lettura con i suoi fan. «Un po' scontato qualche volta?», ha scritto un follower. E lui ha risposto: «Si ma scrive delle cose che comunque sono ampiamente condivisibili».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 10:34

