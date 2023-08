Tiberio Timperi, l'ode a Roma deserta in estate: «I ritmi tornano umani». La risposta alla fan: «Ho tolto il freno a mano»

di Redazione Web

Ad agosto, anche con i bar e i ristoranti del centro aperti, i turisti che passeggiano e i pochi reduci rimasti in città, Roma sembra letteralmente «vuota». E lo sa bene Tiberio Timperi che nelle ultime ore ha pubblicato una serie di foto e un video sul suo profilo Instagram che mostrano Roma «deserta». Ce la mostra vuota, silenziosa, quasi senza smog. La città eterna appare quindi assolata, ordinata, malinconica.

«Odio l’estate - ha scritto Tiberio Timperi a corredo del post Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Ci si muove nel silenzio, quasi in punta di piedi. Per qualcuno, me compreso, è questa la grande bellezza».

Poi, una fan si è complimentata con il conduttore: «La tua professionalità è nota e riconosciuta. Ti trovo molto più simpatico». E la risposta di Tiberio Timperi è arrivata senza alcuna esitazione: «Diciamo che ho tolto il freno a mano».

