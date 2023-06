Lite tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, ecco perché il conduttore si è infuriato. «Inaccettabile ciò che hai fatto»

di Redazione web

Tiberio Timperi è stato protagonista questa mattina di una discussione durante la diretta della trasmissione Uno Mattina. Il conduttore ha iniziato a sbuffare mentre il suo collega Gianni Ippoliti leggeva la rassegna stampa mattutina. Gianni si è alterato e all'ennesimo sbuffo ha deciso di affrontare di petto la situazione chiedendogli spiegazioni.



Tiberio ha preferito evitare di raccontare il motivo degli sbuffi e Gianni Ippoliti ha lasciato la diretta, andando via dallo studio, contrariato. Poco fa Tiberio Timperi ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui ha rivelato il motivo dei suoi malumori con il collega. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, lite in diretta a Uno Mattina: uno sbuffa, l'altro si alza e se ne va. Cosa è successo

Multe senza bollettino, dietrofront del Campidoglio dopo la denuncia di Leggo: «Si torna al vecchio sistema». Tiberio Timperi: «Bene aver ascoltato le istanze dei cittadini»

Tiberio Timperi rivela il motivo degli sbuffi

Tiberio Timperi ha condiviso una storia su Instagram in cui rivela il motivo della sua reazione quando il collega Gianni Ippoliti leggeva la rassegna stampa. La notizia che lo ha fatto alterare riguardava quella di un uomo che accompagnava donne gratis ad ultimo appuntamento con ex violenti, ma ciò che lo ha fatto infuriare è stato il commento del collega che avrebbe detto: «C'è da fare un applauso. Ce ne fossero di persone che fanno questo servizio sociale. È tutto gratuito, possono andare in qualsiasi luogo e a qualsiasi ora. Beate queste persone». Secondo Tiberio sarebbe stato inaccettabile la lettura di una notizia così importante e delicata (soprattutto dopo l'omicidio di Senago) durante la rassegna stampa di cronaca rosa.

Il commento di Lucio Presta

L'agente Lucio Presta ha voluto commentare la vicenda, difendendo Tiberio Timperi in un tweet, rispondendo al giornalista Giuseppe Candela: «Ignobile inserire nella rassegna stampa la notizia che uno è disponibile ad accompagnare donne ad ultimo appuntamento con ex violenti. Ti sembra una notizia da inserire con quello che è accaduto di recente e scherzare sul tema? Si vergogni IPPOLITI».

Codacons e l'esposto contro Tiberio Timperi

Il Codacons annuncia un esposto all' Agcom e alla Commissione di vigilanza Rai e ha parlato senza mezzi termini di «minacce e bullismo» da parte del conduttore. «Da Timperi è arrivato oggi un esempio di cattiva televisione», afferma il presidente Carlo Rienzi. «L'atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come 'Parliamo dopo, facciamo i conti dopo", sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall'Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore -prosegue Rienzi-. Per tale motivo abbiamo deciso di presentare un nuovo esposto contro Tiberio Timperi chiedendo l'intervento di AgCom e Commissione di vigilanza Rai, affinché sospendano il conduttore da Uno Mattina e adottino i dovuti provvedimenti sanzionatori».

Intanto il giornalista Gianni Ippoliti non si è ancora espresso sulla questione.

