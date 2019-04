Anticipazioni su Radio rai di The Voice of Italy con Stefano De Martino e Andrea Delogu

La musica batte sul Due, questo il claim che ha accompagnato l’arrivo di The Voice of Italy e che segna il ritorno in Rai di Simona Ventura.



Il talent musicale potrà contare anche sulla versione radiofonica: The Voice of Radio2. Da questa sera e fino alla finale del 4 giugno, tutte le settimane Andrea Delogu, conduttrice storica di Stracult, tra le voci più amate del momento e ora anche scrittrice (suo il libro Dove finiscono le parole, che affronta il tema della dislessia di cui soffre) e Stefano De Martino, reduce dal grande successo come conduttore di Made in Sud con Fatima Trotta, saranno il filo diretto e sempre connesso con il popolo della radio e del web. La formula è semplice: nel “salotto di Radio2” la Delogu e De Martino, interverranno con ironia e curiosità sulle tematiche che il talent solleverà e rilanceranno i commenti più popolari e taglienti della rete, avvalendosi di ospiti musicali e non solo.



Presenza fissa l’opinionista di moda Matteo Osso e, nella prima puntata, ci sarà Elodie. Il racconto radiofonico di TVOI non finisce qui: ogni martedì Caterpillar AM darà anticipazioni esclusive sul talent sin dalle prime ore dell’alba. Mentre ne La versione delle due, il magazine che apre il pomeriggio di Radio2 con Andrea Delogu e Silvia Boschero, si commenteranno i temi e i personaggi del talent e si ascolterà l’opinione dei coach reduci dalla gara. Nella puntata di oggi pomeriggio alle 14 ospite d’onore Simona Ventura che portato una ventata di novità al format. In nessuna edizione di TVOI esiste un conduttore, ma nessuno di loro ha un animale da palcoscenico e dalla spiccata personalità come la Ventura:

«La nostra missione è dare vita ai concorrenti anche dopo la fine del talent, una cosa che è mancata negli anni scorsi ed ora è diventata la priorità». Cinque delle otto puntate saranno dedicate alle Blind Audition in cui i coach Morgan, Guè Pequeno, Gigi D'Alessio ed Elettra Lamborghini, sceglieranno al buio 14 concorrenti. Al termine di questa prima fase, i cantanti in gara saranno 56 ma nella quinta puntata è prevista un’ulteriore selezione: dei 14 talenti scelti ne rimarranno solo 6 per team. Nella sesta puntata durante la Battle ogni coach eliminerà tre dei suoi sei talenti.

