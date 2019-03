The Voice, Gigi D'Alessio è il quarto giudice. Simona Ventura: «Habemus Giuria»

.

The Voice, Simona Ventura e i nuovi giudici: «Non faranno dormire sonni tranquilli»​

È con grande soddisfazione che annunciamo gli attesissimi quattro coach di The Voice». E'su Instagram a ufficializzare i rumors dell'ultim'ora:Finalmente il cast è al completo, sulle sedie del talent di Rai2 ci saranno:Dopo tanto clamore e l'addio di Sfera Ebbasta, finalmente la squadra diè al completo:del talent condotto da, insieme ai già confermatiIl cantante napoletano era in lizza con un altro nome molto blasonato, quello di Edoardo bennato, ma nello sprint finale ha avuto la meglio. Tra i nomi in lizza c'era anche qualo di Carla Bruni, ma l'ex premier dame francese ha declinato l'invito. A uggicializzare la notizia ci ha pensato SImona Ventura su Instagram: «