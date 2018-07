Temptation Island, Giada e Francesco non si lasciano: «Siamo più innamorati di prima»

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

si amano, ma lei vuole capire se può fidarsi del suo fidanzato. Le attenzioni di Andrea verso una tentatrice la fanno vacillare : "ho paura che lui pensi che siamo solo un'abitudine. Forse si è stancato di me". Anche Andrea è malinconico, ma perchè l'avventura asta terminando.Al falò delle fidanzate Raffaela è spaventata, soprattutto perchè Filipo le dice che per lei c'è più di un video.L'intesa tra Teresa, la tentatrice che somiglia tantissimo alla fidanzata, e il suo fidanzato è molto forte. "Volevo uscire di qui felice e orgogliosa di lui, e invece sei ridicolo - commenta Raffaela - anch'io ho fatto un percorso qui dentro. Un po' mi sento inutile". Poi scoppia in lacrime. "Forse è colpa sua se mi sento così", conclude.E' il momento del secondo video, c'è un cena in esterna tra i due che finisce con un forte abbraccio. "Non gli ho mai fatto mancare il romanticismo, l'ho fatto sempre sentire desiderato e amato e ora trova tutto con lei. Mi fa così male". Ma le lacrime di Raffaela non sono terminate, perchè per lei c'è un altro video. "Lo schifo e lo amo allo stesso tempo. Vorrei appoggiarmi io sulla sua spalla non lei. Voglio sentirmi bella, importante, desiderata ogni giorno e voglio condividere le mie farfalle nello stomaco con la persona che amo. Non voglio più vivere di ansie. Lo amo, ma non si fa così".Al villaggio delle fidanzate Raffaela sfoga tutta la sua rabbia con le amiche: "Siete ridicoli. Com'è debole l'uomo". Ora tocca ad Andrea ad affrontare il suo falò. Ancora una volta non ci sono video per lui : "non so che pensare, so che lei di là mi rispetta però vorrei vedere con chi parla, cosa dice di me, come risponde se parlano male di me".