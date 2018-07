Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella quarta puntata di Temptation Island in diretta su canale 5, dopo l'ucita insieme di Giada e Francesco è il momento di parlare di Lara e Michael.Lara è sempre più convinta di meritarsi la felicità dopo aver visto gli atteggiami e ascoltato le dure parole del suo fidanzato Michael nella puntata precedente. Lara è consapevole che all'interno della casa dei single non ci sono telecamere, ma decide di andare ugualmente con il suo tentatore Giuseppe, perchè ormai si considera single. Lara al falò delle fidanzate vede un video ma non è sorpresa: "non si fa alcuno scrupolo di mancarmi di rispetto. Prima pensavo di non meritarmi un briciolo di felicità, ad oggi so di essere molto più sicura di me". Al rientro nel villaggio Lara decide di godersi in libertà gli ultimi giorni che restano. Tocca a Michael vedere, al falò dei fidanzati, un video di Lara: "Sono deluso dal comportamento egoistico, mi ha fatto sentire sbagliato per due anni e mezzo. Ho avuto paura di perderla la scorsa puntata, ma la Lara che vedo ora non la riconosco". Filippo ha un altro video in cui Lara è sempre più vicina a Giuseppe."Mi sto rendendo conto di quanto l'ho sopravvalutata come persona - dice Michael - mi merito molto di più lei è solo una sfigata!. Ho capito che se voglio essere felice devo rischiare e da qui me ne andrò senza rimorsi, lei non mi ha mai pensato nemmeno un minuto". C'è un terzo video, in cui si vede Lara entrare nella casa dei tentatori per fare un massaggio a Giuseppe ed uscire dopo 50 minuti. "Mi soddisfa vedere come si umilia da sola, io sono un signore, lei passa per una p. Lei non era innamorata di me, io gli facevo comodo. Mi fa schifo vedere che non ha usato la testa, io non vorrei mai farle vedere una cosa del genere. Ti ridicolizzi da sola, ero stufo di stare male". Rientrato nel villaggio Michael è più leggero e si comporta come se si fosse tolto un peso.