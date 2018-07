Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una serata davvero dura per Raffaela a “. La ragazza è scoppiata in lacrime nel vedere durante il falò gli rvm del fidanzato Andrea con la single Teresa.I due hanno fatto un’escursione in barca, si sono scambiati tenere parole e, sotto gli occhi attoniti della fidanzata, si sono dati la mano sotto la coperta: “Gli piace proprio questa ragazza. Si è proprio dimenticato di me. Devo anche vedere nascere la loro storia? Lui non mi ama da un bel po’…”. Il conduttore Filippo Bisciglia continua a mostrare video che sottolineano inequivocabilmente il coinvolgimento sentimentale nella coppia e Raffaella esplode: “Me ne voglio andare. E’ un colpo di fulmine, ha perso la testa e può fare quello che vuole, seguire la sue emozioni. Con lui non ero mia sicura, ero tranquilla solo quando ce l’avevo al mio fianco. A me manca tutti i giorni. Mi sta uccidendo"