Temptation Island, Alberto Maritato e la proposta di matrimonio a Speranza Capasso

Dopo “Temptation Island” Alberto Maritato fa la proposta di matrimonio a Speranza Capasso. La crisi nata con “Temptation Island” è finita ed ora Alberto Maritato e Speranza Capasso, che sembravano ormai lontani, stanno per fare il grande passo.

Alberto Maritato e Speranza Capasso a “Temptation Island” si erano detti addio per la vicinanza di lui alla tentatrice Nunzia Taglialatela, con cui aveva anche scambiato un bacio sotto le telecamere. Dopo la trasmissione le cose non sono andate meglio e la stessa Speranza era venuta a sapere che mentre Alberto cercava di tornare con lei, vedeva nel contempo “l’avversaria” Nunzia. Tutto sembrava ormai finito, ma Alberto come promesso non ha smesso di cercare di riconquistare la sua ex: l'impresa sembra esserre riuscita dato che attraverso Instagram ha ufficializzato con i suoi follower la proposta di matrimonio alla fidanzata.

Per farla è ricorso all’aiuto di alcuni ex compagni di avventura a Temptation che hanno accomagnato Speranza sul posto: si è accesa la scritta sposami, poi lui ha fatto la fatica domanda in ginocchio. Anche dal suo account social Alberto ha espresso tutta la sua felicità, postando una romantica foto di coppia, seguita dalla didascalia: “La felicità è un dono e il trucco è non aspettarla, ma gioire quando arriva...❤❤❤ L'amore quello vero infondo vince sempre su tutto, siamo 2 persone estremamente sincere e vere, persone che a volte sbagliano un qualcosa perché non si è perfetti... Chi vuole può continuare a buttare frecciatine...noi ritrovandoci abbiamo TUTTO”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 19:37

