Temptation Island 2019, Filippo Bisciglia e l'annuncio senza precedenti per Andrea: «In sei anni non è mai successo»

di Ida Di Grazia

Temptation Island 2019, la storia di Jessica e Andrea

Mercoledì 26 Giugno 2019, 16:12

. Poche ore fa sulla pagina Instagram ufficiale diè stato pubblicato un video chefa un annuncio senza precedenti adSututti gli aggiornamenti.Nel video Filippo entra nella casa dei fidanzati per parlare con Andrea. Il parrucchiere trentenne nella prima puntata diaveva chiesto un falò di confronto immediato con Jessica, con cui si sarebbe dovuto sposare lo scorso 9 giugno, incontro che però è saltato perchè Jessica ha preferito non presentarsi.Durante l'ultimo falò Filippo avrebbe dovuto mostrargli un terzo video: «- spiega il presentatore - io al falò avevo un terzo video ma siccome ti abbiamo visto molto provato e scosso abbiamo deciso di non fartelo vedere. Io penso sia giusto che tu lo veda».Andrea va nel pinnettu diper vedere il nuovo video su Jessica. Cosa succedera? Un'anticipazione davvero succosa che ha mandato in visibilio i fan del programma che ora non vedono l'ora sia lunedì. Il video che anticipa la seconda puntata ha già superato le 300 mila visualizzazioni.