Temptation Island 2019: Jessica e Andrea

Lunedì 24 Giugno 2019, 15:41

sono fidanzati da due anni e mezzo e sono andati a convivere praticamente da subito. Il 9 giugno si sarebbero dovuti sposare ma il matrimonio è saltato. Nonostante questo, rimangono insieme. Sono loro una delle nuove coppie di. Sututti gli aggiornamenti.Jessica, 25 anni, consulente assicurativo – finanziario. Vive ad Abano Terme insieme ad Andrea, 30 anni, che ha un negozio di parrucchiere. Sono fidanzati da due anni e mezzo e sono andati a convivere praticamente da subito. Il 9 giugno si sarebbero dovuti sposare ma il matrimonio è saltato. Nonostante questo, rimangono insieme.È Jessica a scrivere a: «Sono stata io a decidere di far saltare il matrimonio. Avevo già visto l’abito e già dato l’anticipo per la location. se alla fine ho deciso di non sposarmi è perchè non sono felice fino in fondo della vita che sto facendo con lui e voglio venire a Temptation Island e mettere alla prova il nostro rapporto per capire se sono ancora innamorata di lui o è solo abitudine».Dal canto suo Andrea sembra invece non avere dubbi: «Il solo fatto che lei stia ancora a casa da me dopo che proprio lei ha deciso di far saltare il matrimonio è la dimostrazione che io sono innamorato e che dubbi non ne ho».