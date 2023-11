Tale e Quale Show, Maria De Filippi chiama in diretta ma Carlo Conti non ci crede. Lei: «Ti svelo un segreto…» La conduttrice di Uomini e Donne ha chiamato il giudice in diretta per salutare il conduttore del talent







di Cristina Siciliano A Tale Quale Show non manca il divertimento. Attori, ballerini, comici e personaggi dello spettacolo si sfidano mettendosi in gioco attraverso le imitazioni di alcuni artisti ai quali si sentono più affini, per voce o somiglianza. A rendere pepata ogni puntata è la giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. E proprio durante l'ultima puntata del talent condotto da Carlo Conti, Maria De Filippi ha mandato dei messaggi a Cristiano Malgioglio durante la diretta della puntata. Ma non è finita qui. La conduttrice di Uomini e Donne ha chiamato il giudice per salutare Carlo Conti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio. La chiamata di Maria De Filippi Carlo Conti non ha creduto alla veridicità della chiamata durante la puntata di Tale e Quale show. «Dai ho capito, mi state facendo uno scherzo, chi è? La fa bene dai - ha sottolineato Carlo Conti -. «Sono io. Non è uno scherzo, ti giuro - ha risposto Maria De Filippi -. Vuoi una prova? Ieri sera ero a cena con Cristiano e Antonella, chiediglielo. Chi sto guardando adesso? Ma voi, sto vedendo tutti voi. State andando molto bene mi piacete, vi vedo tutti i venerdì eh. Salutami tutti». Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 08:23

