​Su Sky sbarcano i film di Sky Original: si parte a Natale con “Tutti per 1 – 1 per tutti”. Dopo aver prodotto e distribuito sui propri canali alcuni tra i titoli più amati dal pubblico – da “Gomorra – La serie” a “Petra”, da “The Young Pope” e “The New Pope” fino al recentissimo “Romulus” – in arrivo prossimamente anche nuovi film che saranno disponibili su Sky Cinema, con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.

«Sky Original è ormai sinonimo di serialità d’alto livello, oggi per noi la nuova sfida è estendere questo modello vincente anche ai film», commenta Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. «Le grandi storie Sky Original sono le più apprezzate dai nostri abbonati, contenuti unici e veri pilastri dell’offerta di Sky a cui è arrivato il momento di aggiungere il grande cinema italiano e internazionale. E sono particolarmente contento che a dare inizio a questo nuovo importante ciclo sia un film italiano dell’importanza di “Tutti per 1 – 1 per tutti”, seguito di “Moschettieri del Re – La penultima missione”, un titolo che lo scorso anno è stato tra i più visti e i più amati dal pubblico. Questo nuovo film di Giovanni Veronesi, a cui va un ringraziamento particolare, è inoltre un esempio perfetto di ciò che intendiamo fare: coinvolgere i migliori talenti del cinema davanti e dietro la macchina da presa anche in questo nuovo perimetro editoriale. Sky è la casa del Cinema e vogliamo esserlo sempre di più».

Il primo dei nuovi film targati Sky Original, a Natale su Sky Cinema, sarà proprio "Tutti per 1 – 1 per tutti”, seguito del film “Moschettieri del re - Penultima missione”, sempre diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Vision Distribution e Indiana e con la collaborazione di Toscana Film Commission e Toscana Promozione. Nel cast il pubblico ritroverà Pierfrancesco Favino (photocredit Tullio Deorsola), Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, rispettivamente nei panni di D'Artagnan, Porthos e Athos, e Margherita Buy in quelli della Regina Anna d’Austria. Con loro ci sarà ancora Federico Ielapi, insieme a due nuovi personaggi, interpretati da Giulia Michelini e Guido Caprino. A completare un grande cast di interpreti anche Anna Ferzetti, Sara Ciocca, Giulio Scarpati, Davide Marotta, Massimiliano Varrese, Luis Molteni, Ubaldo Pantani e Anna Bonasso.

Fabrizio Donvito, Partner & CEO di Indiana, ha commentato: «Per Indiana dare vita - insieme al regista Giovanni Veronesi e all'impareggiabile crew - a questo secondo capitolo della saga dei Tre Moschettieri è stata una impresa emozionante. Siamo certi che il pubblico apprezzerà questa storia adatta a tutta la famiglia. In questo drammatico momento di chiusura per le sale cinematografiche siamo orgogliosi che "Tutti per 1 - 1 per tutti” abbia trovato una casa come film Sky Original».

Il regista Giovanni Veronesi ha commentato: «In un anno come questo poteva succedere di tutto. Mi sono operato e ho rischiato il Covid, ho prenotato una vacanza con caparra a marzo e ci hanno segregato in casa per tre mesi e infine ho fatto un film e le sale sono state chiuse. Tutto nel 2020. Però adesso si è accesa una luce che si chiama Sky. E più correttamente Sky Original che lancerà il mio film "Tutti per 1 - 1 per tutti” permettendogli una prestigiosa ribalta anche in questo drammatico momento di chiusura delle sale.Con l’augurio di un Natale spero davvero più sereno, da parte mia e dei miei meravigliosi Moschettieri».

