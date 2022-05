Stefano Bollani e Valentina Cenni tornano in tv con Via dei Matti numero 0

Grande ritorno in tv per Stefano Bollani e Valentina Cenni. La coppia di artisti torna in prima serata su Rai3 con una puntata speciale di "Via dei Matti numero 0". Dopo il successo del programma andato in onda nel maggio 2021, lo show musicale torna domenica 5 giugno per una puntata speciale.

L'occasione coincide con il lancio dell'omonimo disco, disponibile dal 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e negli store, in formato CD e vinile, anche in una Special edition autografata da entrambi gli artisti. Tra le venti tracce dell’album, si trovano canzoni provenienti un po' da tutto il mondo con testi in italiano, spagnolo, portoghese, inglese, napoletano e una persino dell’Isola di Pasqua.

Dopo questa prima serata speciale, Via dei Matti Numero 0 si prepara al ritorno anche nella prossima stagione televisiva, sebbene non si conosca ancora la fascia oraria del palinsesto.

