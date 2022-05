Il ritorno di Ultimo sulla scena: arriva "Vieni nel mio cuore". E dal 5 giugno il tour negli stadi. Ecco le date

Ultimo torna in scena. Esce mercoledì 25 maggio il nuovo singolo “Vieni nel mio cuore”. Un invito al suo pubblico che sta già rispondendo alla grande al suo tour italiano negli stadi che parte il 5 giugno. Sono stati già venduti oltre 550.000 biglietti. Delle 14 date in giro per l’Italia già 9 sono sold out, tra cui quelle di Firenze al Franchi, quella del Circo Massimo a Roma, quelle di San Siro a Milano, quella dell’Olimpico di Torino e una delle due al Maradona di Napoli.

Scritto e prodotto tra Roma e Los Angeles, durante la ripresa delle prove in vista della tournée, “Vieni nel mio cuore” è il brano con cui Ultimo ribadisce il suo legame indissolubile con i concerti.

Il calendario completo del tour negli stadi italiani:

domenica 5 giugno 2022 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

sabato 11 giugno 2022 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

domenica 12 giugno 2022 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

venerdì 17 giugno 2022 || Ancona @ Stadio del Conero

mercoledì 22 giugno 2022 || Torino @ Stadio Olimpico Grande Torino – SOLD OUT

sabato 25 giugno 2022 || Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

domenica 26 giugno 2022 || Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

giovedì 30 giugno 2022 || Modena @ Stadio Alberto Braglia – SOLD OUT

domenica 3 luglio 2022 || Bari @ Stadio San Nicola

giovedì 7 luglio 2022 || Pescara @ Stadio Adriatico – SOLD OUT

lunedì 11 luglio 2022 || Catania @ Stadio Cibali

martedì 12 luglio 2022 || Catania @ Stadio Cibali

domenica 17 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo – SOLD OUT

sabato 23 luglio 2022 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

domenica 24 luglio 2022 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

I biglietti sono disponibili online su ticketone.it e presso tutti i rivenditori autorizzati. Tutte le info sono disponibili su vivoconcerti.com

