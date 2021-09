Stasera in tv, Scherzi a parte su Canale 5: anticipazioni su ospiti e scherzi

Domenica 26 Settembre andrà in onda la terza puntata di Scherzi a Parte e stando alle anticipazioni ne vedremo delle belle. Anche in questa puntata ci sarà lo scherzo in diretta, che ha visto cadere vittime nei primi due appuntamenti Orietta Berti e Giulia Salemi. Chi sarà il fortunato/sfortunato vip di questa puntata? Il nome è avvolto nel mistero. In questo appuntamento vedremo anche lo scherzo a Elettra Lamborghini, Giorgio Mastrota, Elenoire Casalegno, Rocco Siffredi e Massimo Giletti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 14:57

