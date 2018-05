Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa sera su, torna l’appuntamento con il talk one to one di Maurizio Costanzo. Protagonista deil più istrionico e amato mattatore della tv, brillante autore e conduttore del piccolo schermo, marito felice da 16 anni ( è sposato con Sonia Bruganelli ) e bravissimo e premuroso papà di cinque figli. Proprio la Bruganelli su Instagram ha postato una foto di un articolo che mostra le critiche che Costanzo ha fatto in passato nei suoi confronti a proposito del utilizzo dei social, in cui ha scritto: Mi difenderà?", riferendosi al marito.Quello che possiamo dire al momento è che il presentatore si racconterà a cuore aperto con la sua innata ironia e simpatia al Maestro ma anche all’amico ed estimatore Maurizio in un clima di totale sintonia e confidenza.Bonolis si lascia coinvolgere, entusiasmare ed emozionare dai video evocativi proiettati sulle pareti che lo mostrano a lavoro (quasi 40 anni di carriera) ma anche con i suoi affetti più cari.Di seguito alcuni stralciBONOLIS: “E’ divertente, fantastica… E’ successo, fino adesso, quello che tutti pensavamo sarebbe accaduto. Hanno rispettato il copione. E’ la solita battaglia tra aziende: ogni coalizione è un’azienda.”SUL “GIRO D’ITALIA” A ROMABONOLIS: “Diciamo che condividiamo i problemi, quindi anche i ciclisti che vengono da fuori e hanno fatto il giro dell’Italia, arrivano a Roma e devono subire questa cosa (delle buche NdR)…Si può organizzare Roma per il golf…”SULLA MOGLIE SONIA“Sonia è una donna meravigliosa con la quale ho condiviso tantissimo: gioie e difficoltà. Siamo profondamente differenti l’uno dall’altro. Sonia è un universo completamente opposto al mio però abbiamo fatto tre figli, abbiamo costruito una famiglia e tendiamo a difenderla e a irrobustirla giorno dopo giorno... La sua vivacità mentale è qualcosa che, forse, va anche oltre la sua bellezza.”SUL “SUCCESSO”BONOLIS: “E’ una circostanza della vita che può capitare o meno. Torna utile se lo sai dosare nella maniera giusta, se non cadi in un idolatria pagana, se non pensi di essere Gesù Cristo che è tornato sulla terra e vuole camminare sulle acque. Non te lo regala nessuno ma può capitare e se lo sai calibrare giusto, te la insaporisce la vita. In qualche modo te la facilita anche… ”SUL PROGRAMMA “BIM BUM BAM”BONOLIS: “Ebbe un successo pazzesco. E’ stato l’acceleratore che ha fatto partire tutto. In quegli anni ho imparato a calibrarmi nel mondo del lavoro, a rispettare i ruoli, a capire a cosa servissero molte professionalità. Mi ha permesso di sviluppare gli anticorpi che poi, se non li hai, quando arriva il successo, all’improvviso sbarelli.”SUL PROGRAMMA “ IL SENSO DELLA VITA”COSTANZO: “A mio giudizio, è il programma che maggiormente ti ha appagato… Te lo sei sentito più tuo.”BONOLIS: “Ho accumulato tante di quelle domande nella vita che mi piaceva poterle porle a chi aveva avuto delle risposte presunte da potermi dare…”.SU ALBERTO SORDIBONOLIS: “Sordi è la coscienza di Roma… Durante il programma per festeggiare i 20 di Canale 5, disse questa cosa bellissima a Mike: "La vecchiaia è ‘na brutta bestia: a chi gli pija alle gambe e a chi alla testa"SU MIKE BONOGIORNO“Mike è la televisione degli affari, della cura del guadagno: è la televisione tecnologica.”SU CORRADO“Corrado è la televisione della gente.”SU RAIMONDO VIANELLO“Raimondo è la televisione dell’impossibile.”