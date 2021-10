Scene da un matrimonio, anticipazioni: nella quarta puntata Anna Tatangelo si sposta in Abruzzo. Nuovo appuntamento con i "fiori d'arancio" per sabato 23 ottobre, alle ore 14:10, su Canale 5. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Simone e Martina.

Simone e Martina, protagonisti del quarto appuntamento di Scene da un matrimonio, il nuovo programma di Anna Tatangelo, si sono incontrati su una spiaggia a Montesilvano, in Abruzzo, 7 anni fa.

I due ragazzi decidono, dopo poco tempo, di andare a convivere a casa di Martina e devono subito affrontare una serie di difficoltà che li mettono a dura prova. La casa dove vivono i due ragazzi, infatti, appartiene ai genitori di Martina e si trova proprio sopra alla casa dei suoi genitori. La convivenza non viene vista di buon occhio dalla famiglia di Martina che spinge per un matrimonio tradizionale. Ma la coppia resiste alle pressioni e diventa sempre più salda.

Presto, però, affiora un secondo grande ostacolo: la gelosia di Martina chiaramente ammessa che esploderà con tutta la sua forza quando Simone decide di lavorare in un’altra città. Simone, infatti, ha abbandonato il calcio ma non il suo desiderio di realizzarsi, anche a costo di far soffrire le persone che più ama. La lontananza obbligata e l’esasperazione di Martina portano i due a un passo dal lasciarsi ma la pazienza, la comprensione e l’amore dei due ragazzi e delle loro famiglie li aiuta a superare tutto, li riporta insieme a casa e finalmente alla scelta di celebrare il loro matrimonio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 19:17

