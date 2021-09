Rosalinda Cannavò “promossa” dopo il Grande Fratello Vip: diventerà conduttrice

Rosalinda Cannavò dopo la partecipazione Grande Fratello Vip viene promossa, diventa conduttrice di “Casa Chi”, il programma del mensile “Chi” di Alfonso Signorini sul social in cui parlerà di… Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò promossa: diventerà conduttrice

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò diventa conduttrice. L’ex gieffina infatti sarà al timone di “casa Chi”, il programma del Magazine “Chi” di Alfonso Signorini che va in onda sul social. A dare la notizia la stessa Rosalinda che dalle stories ha avvisato i follower sulla novità: «Ebbene sì – ha spiegato – sarò la conduttrice di “Casa Chi”. Insieme a me ovviamente ci saranno i giornalisti Valerio Palmieri, Azzurra Della Penna e Gabriele Parpiglia. Parleremo di questo nuovo Grande Fratello Vip e non solo. Ci saranno tantissimi ospiti speciali, vi aspetto…».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 21:09

