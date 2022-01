Rosa Giannoccaro a "Oggi è un altro giorno": «La mia seconda occasione dopo 50 anni con The Voice Senior»

Rosa Giannoccaro ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Rosa Giannoccaro, che ha inizato la sua carriera di cantante da giovanissima, è una delle protagonista della nuova edizione di The Voice Senior.

Rosa Giannoccaro ha cominciato la sua carriera giovanissima, a 15 anni già sul palco di Sanremo con il gruppo “Le figlie del vento” e la celebre canzone “Sugli sugli bane bane”. Oggi, a distanza di 50 anni, è una delle protagoniste della nuova edizione di The Voice Senior: «A 15 anni - ha raccontato - sono stata catapultata a Sanremo, non sapevo assolutamente cosa stavo facendo».

Sono poi arrivati una serie di problemi che l'hanno tenuta lontano dal palco per molto tempo: «Siamo andati avanti per qualche tempo, poi mia madre si è ammalata quando avevo 20 anni, avevo una sorellina più piccola e ho deciso in quel momento di seguire la mia famiglia. Dopo 5 anni ho tentato di rientrare in questo mondo ma è successa un’altra disgrazia, è morto mio fratello ventottenne e mio padre per il dolore il giorno del funerale è prima andato in coma e poi finito sulla sedia a rotelle. Io mi sona trasferita in Puglia, dove sono nata, per dargli assistenza. Mi sono sposata, ho avuto una bambina ma volevo una seconda occasione. Dopo 50 anni l'ho ottenuta con The Voice Senior, sono molto contenta, io li mi sento finalmente a casa»

