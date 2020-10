Daniele De Rossi a Propaganda Live, tutti gli ospiti della prossima puntata

L’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi, Campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 2006, è tra gli ospiti principali del nuovo appuntamento di domani, venerdì 23 ottobre, di Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi “Zoro” in onda in diretta dalle 21.10 su La7. Con lui si parlerà di sport, della ripartenza del campionato e in generale della situazione attuale.

Leggi anche > Coronavirus, dopo i buoni propositi della quarantena ci restano il distanziamento sociale, i ceci e ...i video Zerocalcare.



In collegamento anche il Professor Achille Bonito Oliva, che ci aiuterà a conoscere la tecnica della percezione in pittura, particolarmente utile in questo momento.

Per il reportage della settimana Diego Bianchi torna in modalità tolleranza Zoro affrontando diversi temi, tra cui le nuove misure: dalla Dad al coprifuoco all’impennata dei contagi.

Nel corso della serata torna in studio l’attore Valerio Aprea che reciterà un suo monologo inedito, mentre non mancheranno le parodie di Fabio Celenza e una nuova interpretazione di Andrea Pennacchi.

Ospite musicale Raiz, frontman degli Almamegretta. In studio gli ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA