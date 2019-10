Rocco Papaleo choc a Vieni da me: «Ero sul set e ho sentito una presenza divina...». Caterina Balivo impietrita

di Emiliana Costa

Giovedì 17 Ottobre 2019, 21:35

. Oggi, l'attore e regista lucano si è raccontato a cuore aperto nel salotto pomeridiano di Rai1. Papaleo ha parlato dell'esperienza in prima serata con Maledetti amici miei, del dolore per la recente perdida della mamma e di un momento molto particolare che ha vissuto sul set.Nel 2000, Rocco Papaleo ha partecipato alla miniserie dedicata a Padre Pio, con Michele Placido. Caterina Balivo chiede allora all'artista: «». E Papaleo risponde: «Sono ateo. Ma in quell'occasione sul set successe qualcosa di strano.Non so cosa fosse, ma sicuramente è stata una delle migliori scene che ho girato...».Caterina Balivo resta di sasso e poi chiede: «». Rocco Papaleo conclude così: «».