Roberta Morise ad Alberto Matano: «Vuoi celebrare il mio matrimonio?». La dolce proposta a La vita in diretta

di Redazione web

Dopo la proposta ricevuta da Enrico Bartolini, Roberta Morise è stata ospite oggi da Alberto Matano per fare una contro-proposta, questa volta non al futuro marito ma al conduttore di Rai 1. Mentre si parlava del suo matrimonio, la showgirl ed ex modella ha infatti spiazzato gli ospiti in studio con una richiesta particolare rivolta proprio al giornalista: «Vuoi celebrare le mie nozze?».

La proposta

Visibilmente commossa, Roberta Morise ha raccontato a "La vita in diretta" l'emozione e la gioia per la proposta di nozze ricevuta dal compagno Enrico Bartolini, dal quale aspetta anche un figlio: «È stato tutto così veloce e inaspettato. Sembra un sogno. Come dice la canzone "è come nelle favole". Le favole esistono, esiste la metà perfetta ed esiste anche la felicità. E io sono felice».

Poi, dopo aver scherzato sulla data delle nozze, rivolgendosi ad Alberto Matano la showgirl ha aggiunto: «Io sono qui per chiederti una cosa.

Il precedente

Il matrimonio di Roberta Morise non sarà però il primo celebrato da Alberto Matano. Già lo scorso luglio, infatti, il giornalista e conduttore si era mostrato in versione officiante durante le nozze di una coppia di amici. «Oggi sposo io», aveva scritto in quell'occasione sui social, insieme a una foto con la fascia tricolore. Quando Matano ha sposato il suo Riccardo Mannino, a celebrare l'unione civile fu invece Mara Venier.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Febbraio 2024, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA