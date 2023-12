Roberta Morise aspetta un figlio dallo chef Bartolini: «È stato un colpo di fulmine», racconta l'ex di Carlo Conti

di Luca Uccello

Roberta Morise non è solo innamorata. La conduttrice ora aspetta il suo primo figlio dal suo nuovo amore, lo chef più stellato d’Italia Enrico Bartolini. Un amore non più segreto e ora il settimanale Diva e donna mostra in esclusiva le prime immagini di Roberta con il pancino. La paparazzata fa vedere l'ex di Carlo Conti a Milano mentre fa i primi baby acquisti in un negozio del centro.

Roberta Morise incinta

Una storia d'amore che l'ha inaspettatamente travolta come ha confessato lo stesso chef qualche tempo fa: «Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico». E ancora: «Sono di nuovo innamorato, per fortuna.

Il quarto figlio dello chef

Per Enrico Bartolini non sarà la prima volta. Lo chef pluristellato ha già tre figli avuti dall’ex moglie: Tommaso di 15 anni, Giovanni di 10 e Vittoria di 8. Per Roberta Morise, invece, si tratta del debutto da mamma. Dall'altra parte «appena l’ho visto: ho avuto un colpo di fulmine! L’ho guardato e ho detto: “È lui”. È la bontà fatta persona, l’uomo che ho sempre aspettato. Non pensavo potesse esistere: la perfezione. Accogliente, dolce e premuroso».

