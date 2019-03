Ricky Martin, la pop star latina guiderà una squadra di Amici di Maria De Filippi

Dai palchi di tutto il mondo a quello di Amici di Maria De Filippi. Ricky Martin farà parte del cast della prossima edizione del talent di Canale 5: il cantante portoricano sarà il direttore artistico di una delle due squadre della fase finale”serale” del programma, che tornerà in onda dal prossimo 30 marzo. La conferma è stata data dalla stessa padrona di casa e ideatrice del talent show, Maria De Filippi. Il ritorno di Amici segna anche il raggiungimento della maggiore età della famosa scuola-reality, giunta alla diciottesima edizione.



E che, oltre al cantante di «Livin’ la vida loca» vedrà anche la partecipazione di Giuliano Peparini come direttore artistico del programma. Oltre ai 12 alunni, le loro performance saranno accompagnati da una vera, grande orchestra: saranno 30 i giovani musicisti che accompagneranno i dodici concorrenti durante le loro esibizioni sul palco di Canale 5. La stessa De Filippi ha anche annunciato i primi due ospiti della serata di apertura di Amici: saranno Biagio Antonacci e Laura Pausini i primi due big a duettare con i giovani allievi sul palco dell’accademia più famosa della televisione italiana. Certa anche la presenza di un’altra grande cantante della musica di casa nostra: Loredana Berté.



Dopo l'ultima esperienza sul palco di Sanremo con la sua «Cosa ti aspetti da me», la Berté è il primo nuovo giudice di Amici. Sul nome degli altri tre ancora vige il massimo riserbo. Top secret. Così come ancora non è stato svelato "l'avversario" di Ricky Martin, ovvero l'altro direttore artistico della squadra opposta a quella del cantante 47enne. Di certo con i suoi 70 milioni di dischi venduti, gli svariati Grammy vinti e le hit lanciate nel corso della sua lunga carriera, oltre ai 42,5 milioni di follower sui social, Ricky Martin porterà grandi novità dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi.