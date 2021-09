Rai, prima ondata di incarichi nell'era Fuortes: Ludovico Di Meo dg di San Marino Rtv

In Rai riparte la stagione autunnale dei palinsesti ma per non farsi mancare nulla ecco che arriva anche la prima raffica di nomine. Non quelle dei direttori dei tiggì e delle reti che arriveranno più avanti, probabilmente a ottobre in concomitanza con le scadenze dei contratti che contano di più. Per il momento nel corso della seduta del cda si è provveduto a nominare Ludovico Di Meo (attuale direttore di Rai 2 dove probabilmente resterà ad interim in attesa di conoscere il suo successore e prima ancora è stato vicedirettore di Rai1) come nuovo direttore generale di San Marino RTV, società partecipata al 50 per cento da Rai in base a un accordo vigente tra i governi dei due Paesi.



Le altre nomine decise dall’ad Carlo Fuortes sono: Giuseppe Pasciucco, già Cfo capo delle Finanze, nominato Direttore Staff dell’amministratore delegato; Marco Brancadoro assume il ruolo di Cfo e Giorgio Russo quello di Direttore Pianificazione strategica e controllo di gestione. Roberto Ferrara diventa Direttore Canone e Beni artistici, a Pierluigi Colantoni, già direttore dei nuovi format e mente creativa degli spot, viene affidata la Direzione Comunicazione al posto di Marcello Giannotti che ha ricoperto l’incarico sotto la gestione Salini. Responsabile dell'Ufficio Stampa diventa Stefano Marroni. L’amministratore delegato Carlo Fuortes assume ad interim il ruolo di Direttore Generale Corporate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA