Priscilla: «L'arte di noi Drag queen mette in discussione il maschio alfa»

di Alessanda De Tommasi

Festa grande per i fan di Drag Race Italia: la stagione 2 arriva oggi su Discovery+, sempre firmata dallo showrunner Dimitri Cocciuti. La padrona di casa Priscilla (al secolo Mariano Gallo) la racconta mentre affila le unghia finte per rispondere agli hater.

Che idea c’era in Italia delle drag queen prima dello show?

«Quella di macchiette sessualizzate, fenomeni da baraccone con doppi sensi su un uomo con parrucca e tacchi. Noi abbiamo fatto da spartiacque e ci siamo lasciati alle spalle questa lettura superficiale mostrandola come una forma d’arte che non ha identità di genere. Ci si possono cimentare tutti (cisgender, donne, persone transessuali) e declinarla anche in versione drag king, dove il personaggio interpretato è maschile».

Cos’è, allora, l’arte drag?

«Non solo performance, ma espressione di sé, della femminilità certo, ma soprattutto della creatività. Chi fa drag non copre, ma svela e si rende vulnerabile nella parte più profonda, sul palco».

Le critiche più aspre?

«Le più estreme ci considerano “deviati” perché non vogliono sentir parlare di coming out o vedere il fidanzato di una queen in tv. Invece noi così facendo rompiamo gli stereotipi imposti dalla società».

Questo clima politico aiuta oppure ostacola il dialogo?



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 21:37

