Premio Subito Gressoney: Diego Bianchi (Zoro) vincitore dell'edizione 2018

in arte Zoro è il vincitore della sesta edizione del premio, dedicato all'innovazione nel giornalismo. Il conduttore di "su La7, è stato premiato con questa motivazione: "In una stagione in cui i media tradizionali stentano a trovare ascolto tra le nuove generazioni sui temi cruciali, Diego Bianchi ha unito new media e stile irrituale per fare informazione seria, con capacità di divulgazione e dibattito, reportage, intrattenimento, social network, satira politica. Rinnovando il giornalismo politico e il racconto del Paese, appassionando insieme blogger e Presidente della Repubblica".Il Premio Subito Gressoney, dal titolo "Visto si stampi. Perché guardare is the new leggere", riunisce dal 14 al 16 settembre a Gressoney Saint- Jean le più importanti firme del giornalismo italiano. Il Premio, giunto alla sua sesta edizione, nasce come laboratorio di innovazione, dibattito e approfondimento sui linguaggi del giornalismo contemporaneo, il Premio - curato da Daniele Bellasio, caporedattore de La Repubblica, Samanta Chiodini, autrice TV, Emma Lanfranchi, copy, Francesca Milano, social media editor e giornalista de Il Sole 24 Ore e dal giornalista Angelo Pannofino - si trasforma quest'anno in Premio Subito Gressoney.Instagram, YouTube, Facebook e Web-Tv. Fotografie, video, meme, infografiche: oggi le immagini raccontano più della parola scritta. E la parola scritta più che leggerla la guardiamo? Qual è il peso che le immagini hanno oggi nella nostra cultura e nel modo in cui ci si informa? Guardare un'immagine ha lo stesso potere informativo di leggere un articolo di approfondimento? E come si possono difendere, rilanciare e rinnovare la scrittura e la lettura? Sono questi e tanti altri gli interrogativi a cui i relatori del Premio cercheranno di dare una risposta.