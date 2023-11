Pino Insegno, il manager: «Contratto blindato, Rai accetti controproposta (Affari Tuoi) dopo esclusione da L'Eredità o ci saranno conseguenze»

di Redazione web

Pino Insegno e la conduzione de L'Eredità. Nuovo capitolo della "telenovela" tra il conduttore e la Rai. Capitolo che nasce a seguito delle parole del suo manager: «Il contratto di Pino è blindato e riguarda la conduzione de "Il Mercante in Fiera" e "L'Eredità" o un programma similare. Quindi se gli propongono la conduzione di "Affari Tuoi" va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente».

Pino Insegno e il programma in Rai

Diego Righini, manager di Pino Insegno, parla all'Adnkronos a proposito della decisione di Banijay, società che produce "L'Eredità", di affidare a un altro conduttore il programma dopo i risultati di ascolti de "Il Mercante in Fiera" che ha ottenuto una media del 2% di share. Oggi Righini e Insegno incontrano Angelo Mellone, direttore del Daytime Rai.

Le parole del manager

«La Rai oggi ci ha prospettato l'esclusione di Pino Insegno dalla conduzione de "L'Eredità", una cosa che ci è dispiaciuta molto», aggiunge Righini. La conduzione di Insegno della trasmissione del preserale di Rai1 era in dubbio già da diversi giorni, ma solo ieri è stata presa la decisione dopo un confronto tra la Rai e Banijay, la società che produce il programma e che ha un peso nella scelta della sua conduzione.

L'incontro di oggi con Mellone appare quindi come una ufficializzazione dell'esclusione di Insegno dal programma. Righini e Insegno, alla luce del contratto blindato per "Mercante in Fiera" e "L'Eredità", hanno quindi fatto una controproposta «che prevede un'attività di Pino in Rai tra gennaio e maggio - spiega il manager - e poi la conduzione di "Reazione a Catena" (fino a dicembre prossimo affidata a Marco Liorni, ndr) da giugno a dicembre 2024. Se la Rai accetterà questa nostra proposta, allora non ci saranno conseguenze, altrimenti ci faremo sentire nelle sedi competenti. Soprattutto per tutelare l'immagine di Pino Insegno». "Reazione a Catena", conclude Righini, «l'accetteremmo perché è il programma che Pino ha condotto dal 2010 al 2013 e con il quale ha raggiunto il record d'ascolto del 34% di share».

