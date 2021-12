Pierluigi Diaco non si ferma neanche a Natale: sotto l'albero lo speciale di «Ti Sento» su Rai Radio 2

In occasione dell'Immacolata, Pierluigi Diaco, ricorda a tutti che il suo programma «Ti Sento» non si ferma nemmeno per Natale. Il conduttore radiofonico di Rai Radio 2 prepara l'albero con la famiglia e sui social lancia l'appuntamento al 25 dicembre con lo speciale che andrà in onda dalle 16 alle 19:30.

Anche quest'anno, Pierluigi Diaco sarà in onda il giorno di Natale. E, mentre vive il momento magico della preparazione dell'albero di natale, annuncia lo speciale di Natale 2021. Uno speciale inserto con racconti e storie davvero speciali: «Le storie degli ascoltatori di Rai Radio 2, la radio più visual delle radio italiane».

