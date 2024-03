Piergiorgio Giacovazzo, di chi è figlio il giornalista del fuorionda su Fiorello: «Per lui non è stato difficile trovare l’indirizzo della Rai»

di Redazione web

Entrato in Rai nel 1997, Piergiorgio Giacovazzo non ha mai fatto particolarmente parlare di sé. Volto noto per chi segue il Tg2 di mezzogiorno, la sua carriera si è sempre svolta lontano dal gossip. Fino a quando il suo nome ha fatto il giro dei social a causa di un fuorionda ormai celebre, quello al termine di un servizio su Fiorello e sua figlia che si sono esibiti insieme a VivaRai2! in occasione della Festa del Papà.

Il fuorionda

Giacovazzo ha commentato «che carini», per poi aggiungere «ora questa avrà 12 trasmissioni...». Una frase sarcastica, che ha fatto avviare alla Rai un provvedimento disciplinare per quello che la tv pubblica ha definito un «commento inappropriato e del tutto gratuito» nonostante lo stesso Fiorello abbia tranquillizzato gli animi spiegando di aver sentito il giornalista e chiarito di persona: «Se dovessero venir fuori i fuori onda che faccio io altro che procedimento disciplinare, mi dovrebbero arrestare!», ha scherzato.

Chi è il padre di Piergiorgio Giacovazzo

Ma l'insinuazione sui presunti favoritismi dei quali potrebbe essere oggetto Angelica Fiorello hanno scatenato la curiosita sul giornalista del Tg2, e non è stato difficile ricordare che è a sua volta un "figlio di".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA