Mercoledì 31 Luglio 2019, 21:35

. Questa sera il Consiglio comunale di Portofino ha approvato l’atto di conferimento della cittadinanza. La cerimonia di consegna avverrà in un secondo momento.Questa sera il Consiglio comunale del borgo ha deliberato all'unanimità la proposta avanzata dal sindaco Matteo Viacava per ringraziarlo per come è rimasto vicino al territorio nel post mareggiata di ottobre scorso. Il manager Fininvest abita con la famiglia a Paraggi, frazione di Santa Margherita Ligure, sulla strada per Portofino, nei pressi del tratto crollato a causa della furia del mare. Lui e la famiglia sono rimasti isolati nelle ore della mareggiata. Spiega il: «Invece di lasciare Portofino, come in molti hanno fatto,l figlio ha continuato a frequentare la scuola spostandosi in motovedetta; ha dimostrato un attaccamento al territorio e un amore straordinario anche in occasione della festa per la riapertura della strada». La data del conferimento della cittadinanza onoraria è da concordare.