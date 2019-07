Temptation Island 2019, le pagelle: promossi e bocciati, i voti alle coppie della sesta edizione

di Ida Di Grazia

Leggo.it

Filippo Bisciglia

Massimo e Ilaria

Nicola e Sabrina

Jessica e Arcangelo

Ancangelo e Nunzia

Mercoledì 31 Luglio 2019, 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiude con il botto.di un'edizione da record non solo negli ascolti ma anche per il numero di coppie scoppiate: cinque su sei. Tra alti e bassi l'E' il Michael Bublè del piccolo schermo. Ogni estate torna puntuale con Temptation Island e edizione dopo edizione migliora sempre di più. In un'edizione che non ha avuto grandi protagonisti è lui l'unico punto fermo, il faro in mezzo al mare di tradimenti. In questa sesta stagione l'abbiamo visto molto più sicuro, fermo e empatico.dopo l'ennesimo video di Massimo è storia e ha fatto sciogliere parecchi cuori. Il pubblico vorrebbe vederlo alla conduzione anche di, ma quest'anno ci saràMassimo ha fatto il bello e il cattivo tempo, mentre Ilaria dall'altro lato del villaggio piangeva disperata. Al falò finale però è stata la Teolis a mettere la parola fine ad una storia sbilanciata. Applausi del pubblico che si sono trasformati in un'ovazione e inno al femminismo quando nella puntata di martedì sera, Ilaria non solo non è tornata sui suoi passi, ma ha confermato la scelta. Massimo va via con la coda tra le gambe,! Capolavoro.Sabrina e Nicola sono l'unica coppia superstite di questa edizione. La Martinengo, di dodici anni più grande del suo fidanzato, ci ha fatto quasi arrossire, le attenzioni per il single sono state al limite del ridicolo. Morsi, carezze e tentativi di baciare il povero single Giulio l'hanno fatta paragonare ad un altro personaggio di Maria De Filippi. Per il pubblico se lei è tornata sui suoi passi è solo perchèAll'ennesima richiesta di attenzioni da parte di Sabrina, non ce la fa più e fa terminare prima del previsto il week end da sogno pur di liberarsene. Martire ... lo rivedremo sul trono di Uomini e donne?Quando mandi a monte un matrimonio e pensi di risolvere i tuoi dubbi in un programma tv sai già che questa coppia durerà quanto un gatto in tangenziale. Anni e anni di reality ci hanno pur insegnato qualcosa! Ma più veri di così non potevano essere.ha preso una sbandata bella forte per il single Alessandro, i due pare si frequentino ancora oggi, anche se c'è chi giura di aver vistone esce con le ossa rotte e una schiera di donne pronte a consolarlo. Chiusa una porta ...- Voto 5In un'edizione senza personaggi o tormentoni l'unica ad averci strappato una risata è stata Katia. La fotonica stralunata di Temptation Island 2019 è partita carica dicendo «non mi farò scrupoli» e si è ritrovata single; perchè Vittorio non solo l'ha mollata ma ha deciso di frequentare la tentatrice Vanessa. "Cornuta e mazziata!".Con quel «ti ho cresciuto, ti ho fatto da mamma, moglie e sorella», pensavamo di aver trovato la nuova, ma è stata solo un'illusione.all'interno del villaggio bacia la tentatrice pensando di non essere ripreso, dice peste e corna della sua fidanzata, ma alla fine si rivela il più saggio della coppia. Nunzia in uno scatto d'orgoglio lo lascia, poi non solo ci ripensa, ma supplica Arcangelo di tornare insieme e di non buttare tredici anni d'amore. Atteggiamento che le vale l'appellativo dai social di "Zerbino".- Voto 2Da due che arrivano da Uomini e Donne ci si aspetta tutt'altro.sono stati noiosi e quasi invisibili. Escono insieme su pressione di David, ma un mese dopo si lasciano. E quando parli di loro l'unica domanda possibile è "ma chi sono?".