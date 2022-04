Pechino Express: nella settima puntata si vola in Giordania

È sempre più impegnativo il viaggio di Pechino Express: nella settima puntata, attesa per giovedì 21 aprile su Sky e in streaming su NOW, le cinque coppie in gara approderanno nel terzo Paese sulla loro Rotta dei Sultani, l’affascinante Giordania.

Leggi anche > Premi David di Donatello: a Giovanna Ralli il Premio alla Carriera: «Domenica è sempre domenica fu scritta per lei»

Continuano a ridursi i chilometri da percorrere in questa edizione, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Pronti per questa nuova avventura, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia: guidati da Enzo Miccio, partiranno alla scoperta di un Paese tanto piccolo quanto cruciale nella storia del nostro mondo, una terra piena di monumenti incredibili e spettacolari scenari naturali.

Saranno proprio questi i contorni mozzafiato della prossima puntata ambientata in Giordania che le coppie di Pechino Express attraverseranno risalendo da Sud verso Nord: dal coloratissimo Mar Rosso, un vero e proprio giardino sommerso pieno di coralli e numerose specie di pesci, a un’estenuante prova vantaggio nel deserto di Wadi Rum, gigantesca vallata scavata dai fiumi nel corso dei millenni, un vero capolavoro della natura che ha ospitato moltissimi set di film; si arriverà poi di corsa fino all’incantevole Petra, traguardo di puntata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA