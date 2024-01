Papa Francesco domenica a Che tempo che fa. L'annuncio di Fabio Fazio: «Una grande emozione»

di Redazione web

Altro grande colpo per Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa, che dopo l'addio alla Rai va in onda sul Nove: domenica prossima il conduttore avrà un ospite a dir poco speciale, vale a dire Papa Francesco. È la seconda volta che il Pontefice va a Che tempo che fa: l'ultima volta era accaduto il 6 febbraio 2022, ma la trasmissione andava ancora in onda sulla Rai.

Papa Francesco a Che tempo che fa

«Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l'ospite di domenica prossima di @chetempochefa sarà S. S. Papa Francesco», è l'annuncio di Fazio su Twitter che si prepara così a intervistare di nuovo il pontefice, sul Nove. Nella precedente intervista le parole di Francesco a Che tempo che fa furono seguite da 6,7 milioni di telespettatori pari al 25.41% share, con un picco di 8,7 milioni e del 32.3%.

Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di @chetempochefa sarà S. S. Papa Francesco. pic.twitter.com/fxoJMQtkNW — Fabio Fazio (@fabfazio) January 9, 2024

Domenica per la prima volta sul Nove a #CTCF avremo l’onore di ospitare Sua Santità Papa Francesco. https://t.co/YExEDGHIpB pic.twitter.com/AzUB7F7WdI — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 9, 2024

