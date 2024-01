Fabio Fazio, la risposta dell'ad Rai Sergio alle accuse: «Il regolamento di Sanremo contro di lui? La verità è un'altra»

di Dajana Mrruku

«Non può essere stata fatta una regola contro me e il mio programma Che tempo che fa. A Natale siamo tutti più buoni...», aveva detto Fabio Fazio nell'intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera. Il conduttore si riferisce alla regola per cui nei tre giorni successivi alla chiusura del Festival di Sanremo, il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai.

Una regola che non aveva mai colpito Che tempo che fa. Il talk di Fabio Fazio aveva sempre ospitato il vincitore della kermesse sanremese la domenica sera, dopo la vittoria del sabato, ma questa volta non sarà così. Il motivo? Che tempo che fa ha lasciato la Rai per Discovery Channel.

La replica dell'ad Roberto Sergio non si è fatta attendere, sempre tramite stampa, il Corriere della Sera.

La replica di Roberto Sergio

«Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio... quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 16:17

