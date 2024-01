Fabio Fazio: «Tra 4 anni lascio la tv, ho fatto abbastanza. Il regolamento di Sanremo sembra fatto contro di me»

Fabio Fazio si gode il successo a Che tempo che fa, ma pensa all'addio alla televisione. Non subito, ma tra quattro anni «scendo - dice al Corriere - D’altronde, se c’è una regola che ho imparato da Carlo Freccero è che 1 anno di televisione equivale a 7 anni di un uomo. Quindi mi aspettano, facendo i conti, altri 28 anni di lavoro in tv». Il giornalista ha già pronti i piani per la pensione: «Vivo. Mi riposo. Se smettessi Che tempo che fa potrei finalmente dedicarmi alle cose che amo di più. Leggerei, per esempio», dice.