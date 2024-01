Papa Francesco a Che tempo che fa: «Come sto? Sono vivo. Le dimissioni non sono al centro dei miei pensieri»

di Redazione web

Papa Francesco è l'ospite d'onore della puntata di questa settimana di Che tempo che fa, sul Nove, condotto da Fabio Fazio. Il Pontefice, in collegamento con il conduttore, alla domanda su come sta, ha sorriso e ha risposto: «Sono vivo». «Le dimissioni? Non sono al centro dei miei pensieri», le parole di Papa Francesco.

Il Papa da Fabio Fazio

«Sono ancora vivo». Il Papa, intervistato da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ , ha sottolineato a proposito di eventuali dimissioni che non sono «ne’ un pensiero ne’ un desiderio. Le dimissioni sono una possibilità aperta per tutti i papi ma non sono al centro dei miei pensieri», «finché mi sento di servire vado avanti», se cambierà la condizione «sarà da pensarci». «Tutti i giorni chiamo la parrocchia di Gaza e mi dicono le cose terribili che succedono.

"La speranza è come la forza che ci porta avanti. La speranza non delude, mai. C’era la Turandot che diceva che deludeva.. ma adesso la speranza non delude, mai delude. Dobbiamo aggrapparci alla speranza. L’immagine della speranza è l’ancora, che tu la butti e vai avanti,… pic.twitter.com/d6yECkd7Td — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 14, 2024

